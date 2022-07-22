Перечислены доступные для россиян маршруты в Европу

Граждане России могут добраться до любой европейской страны через Минск, Вильнюс, Таллин или Хельсинки, отметила ведущий эксперт по туризму Майя Котляр в своих соцсетях.
Специалист порекомендовала добираться до граничащих с Россией государств на наземном транспорте, после чего пересаживаться на самолет. Такой способ поможет сэкономить не только деньги, но и нервы, отметила Котляр, передает Yakutsk.ru.
Она добавила, что после снятия ограничений на пересечение границы, тысячи россиян отправились в соседние страны на личных автомобилях или на автобусах. Стоимость билетов на последние составляет от 2,8 до 15 тысяч рублей.