Перечислены доступные для россиян маршруты в Европу

Граждане России могут добраться до любой европейской страны через Минск, Вильнюс, Таллин или Хельсинки, отметила ведущий эксперт по туризму Майя Котляр в своих соцсетях.

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Специалист порекомендовала добираться до граничащих с Россией государств на наземном транспорте, после чего пересаживаться на самолет. Такой способ поможет сэкономить не только деньги, но и нервы, отметила Котляр, передает Yakutsk.ru.