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9 минут назад

Перечислены доступные для россиян маршруты в Европу

Слово и Дело

Граждане России могут добраться до любой европейской страны через Минск, Вильнюс, Таллин или Хельсинки, отметила ведущий эксперт по туризму Майя Котляр в своих соцсетях.

Перечислены доступные для россиян маршруты в Европу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист порекомендовала добираться до граничащих с Россией государств на наземном транспорте, после чего пересаживаться на самолет. Такой способ поможет сэкономить не только деньги, но и нервы, отметила Котляр, передает Yakutsk.ru.

Она добавила, что после снятия ограничений на пересечение границы, тысячи россиян отправились в соседние страны на личных автомобилях или на автобусах. Стоимость билетов на последние составляет от 2,8 до 15 тысяч рублей.

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