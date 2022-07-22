Цены на аренду дач резко выросли в Азербайджане

В курортных районах Азербайджана в два-три раза выросли цены на аренду дач. Год назад месяц съема стоял около 30 тысяч рублей. Сейчас – от 60 и выше. В чем причина подорожания, расскажет корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

Фото: Мир24 Мир24

В поисках подходящей дачи Фирудин Алиев сбился с ног. Семья большая, комнат нужно много. Чем ближе к морю, тем дороже. А жить далеко от пляжа – нет смысла. Одноэтажный дом с двумя ванными, бассейном и залом стоит пять тысяч манатов в месяц (160 тысяч рублей). Год назад он обошелся бы втрое дешевле.

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«Цены просто космические. Эта дача подошла больше, чем остальные. Правда, дороговато, но зато она одноэтажная. Родителям уже трудно постоянно подниматься и спускаться по лестнице. Море недалеко, есть барбекю. Папа любит жарить мясо на свежем воздухе»,

– делится житель Баку Фирудин Алиев.

Молодые семьи предпочитают брать дачи на две или три семьи. Так экономнее, да и вместе веселее. Этот двухэтажный дом уже занят, через пару дней сюда въедут постояльцы.

«Эту дачу сняли на два месяца. За это время может и надоесть жить с друзьями, захочется тишины или побыть только со своей семьей. Здесь две кухни, два зала и комнаты. Это и понравилось клиентам. Как они пошутили, это VIP-коммуналка»,

– говорит риелтор Эльман Гаджиев.

Риелтор видит две причины скачка цен. В мире растет заболеваемость ковидом, местные жители выбирают отдых дома, а за спросом растут и цены. А еще стало больше туристов, которым не жалко никаких денег на домик у моря. Татьяна приехала из Волгограда. Это ее второй отпуск в республике. В прошлом году жила в отеле, в этом – решила снять дачу. Говорит, что так дешевле и интереснее.

«Сейчас мы решили попробовать пляжный отдых. Это нам тоже очень нравится. Были на северных пляжах. Но этот пляж нам нравится больше всех. Здесь меньше людей, бесплатные лежаки, зонтики, туалеты, душевые, раздевалки – мы все это оценили. Парковка. Все бесплатное. Нам это нравится, так мы отдыхаем уже целую неделю»,

– отмечает Татьяна.