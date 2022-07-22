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40 минут назад

В ФАС предупредили о возможном подорожании авиабилетов

Москва24иещё 1

Росавиация направила в ФАС предложение повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний, сообщает "Парламентская газета".

В ФАС предупредили о возможном подорожании авиабилетов
Фото: Москва24Москва24

Эксперты считают, что это может привести к небольшому росту цен на авиабилеты. На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что эта инициатива направлена на стабилизацию финансовой ситуации в госкорпорации по организации воздушного движения.

По подсчетам специалистов, такая мера может на 3–5% увеличить стоимость авиабилетов для пассажиров. Эксперты АТОР заявили, что провозных мощностей в стране переизбыток, а тарифы на перелеты по России низкие, поэтому в абсолютных цифрах авиабилеты подорожают в среднем на 200–300 рублей. Ранее аналитики объяснили, почему подорожание авиабилетов в Европу неизбежно.

Специалисты отметили, что из-за накопившихся проблем и новых вызовов у авиакомпаний просто нет другого выхода, кроме повышения цен на перелеты. Отмечается, что цены на авиабилеты вырастут еще на 21% только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,
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