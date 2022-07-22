Туристы с трудом нашли современные пляжи на Черном море

Туристы пожаловались, что в России многие пляжи «не изменились со времен бабушек» и выглядят уныло. После мониторинга эксперты нашли современные места для купания в Крыму и Краснодарском крае. «Тонкости туризма» сообщают их названия.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ривьера» (Сочи), «Роза Хутор» (Адлер), Эко-пляж в Витязево (Анапа), Массандровский пляж (Ялта), центральный пляж в Дагомысе (район Сочи), Приморский пляж (Сочи)»,

– сообщается на сайте.

Отмечается, что некоторым современным пляжам более ста лет, но их в 2022 году не отличишь от лазурного берега Средиземного моря.

Например, знаменитый пляж в Сочи «Ривьера». Он в процессе реконструкции, но уже заметны изменения – все выполнено в едином стиле, есть настоящие пальмы. Для гостей предусмотрены различные развлечения.