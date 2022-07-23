Перелеты в Турцию из России дороже в 3 раза, чем в Сочи. Сэкономить на поездке на курорты юга страны граждане могут, выбрав более дешевые варианты транспорта - например, поезд или автобус.

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Как сообщает РИА Новости, минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» на период с 1 по 31 августа выше, чем в Анталье в 3,5-6,1 раза, в зависимости от категории объекта размещения. Так, в Турции отдых в трехзвездочном отеле начинается от 16,5 тысячи рублей на двоих на 10 ночей, а в Краснодарском крае при аналогичных условиях - от 98,5 тысячи рублей.