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21 минуту назад

Перелеты в Турцию из России дороже в 3 раза, чем в Сочи

Свободная прессаиещё 2

Перелеты в Турцию из России дороже в 3 раза, чем в Сочи. Сэкономить на поездке на курорты юга страны граждане могут, выбрав более дешевые варианты транспорта - например, поезд или автобус.

Перелеты в Турцию из России дороже в 3 раза, чем в Сочи
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как сообщает РИА Новости, минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» на период с 1 по 31 августа выше, чем в Анталье в 3,5-6,1 раза, в зависимости от категории объекта размещения. Так, в Турции отдых в трехзвездочном отеле начинается от 16,5 тысячи рублей на двоих на 10 ночей, а в Краснодарском крае при аналогичных условиях - от 98,5 тысячи рублей.

На лето средний чек за перелет из России в Турцию составляет 30,2 тысячи рублей в одну сторону, в Египет - 22,9 тысячи рублей. Так, билет на самолет из Москвы в Анталью составляет в среднем 27,7 тысячи рублей, а в Стамбул - 28,9 тысячи. При этом средний чек за перелет в Сочи из городов России составляет 11 тысяч рублей в одну сторону, а за билет по направлению Москва - Сочи платят в среднем около 8 тысяч рублей в одну сторону, по направлению Санкт-Петербург - Сочи - 10,2 тысячи рублей.

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