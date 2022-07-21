Россияне массово снимают жилье в Махачкале

Летом 2022 года россияне стали реже бронировать жильё на популярных крымских курортах, зато спрос на краткосрочную аренду значительно вырос на Северном Кавказе. Об этом говорят данные, которые «Секрету фирмы» предоставили сервисы «Суточно.ру» и «Авито». Аналитики сообщили, что по сравнению с летом 2021 года число бронирований жилья в Махачкале выросло в 10 раз. При этом арендная плата тоже подскочила.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По сравнению с прошлым летом в 2022 году заметно сократился турпоток в Крым и отдельные города Кубани, особенно в Краснодар и Анапу. По словам владельца сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, россияне стали больше интересоваться курортами Кавказских Минеральных Вод.

Видео дня

В частности, аналитики наблюдают «огромный спрос» на краткосрочную аренду жилья в Кисловодске. В июне город вошёл в топ-3 курортов по числу бронирований вместе с Сочи и Адлером.

«Очень сильно вырос спрос и в Дагестане — по сравнению с прошлым летом бронирований жилья в Махачкале стало в 10 раз больше. Минск снова набирает популярность среди россиян после открытия автомобильной границы. Также за год значительно увеличился спрос на поездки в Дербент, Сортавалу, Петрозаводск, Пятигорск, Владивосток, Выборг, Великий Новгород»,

— рассказал Кузнецов.

Вместе с тем краткосрочная аренда существенно подорожала, особенно в городах, где на неё вырос спрос. По данным «Суточно.ру», в Кисловодске средняя стоимость поднялась до 2820 рублей за сутки (+43%), в Махачкале — почти до 3000 рублей (+29%), в Нижнем Новгороде — до 3363 рублей (+37%). В Сочи аренда подорожала до 4312 рублей (+26%), в Геленджике — до 3953 рублей (+23%). В Москве рост составил 18% — до 3733 рублей, в Петербурге — 26%, до 4114 рублей.

Аналитики «Авито недвижимости» увидели наибольшее подорожание краткосрочной аренды во Владивостоке (3500 рублей, +29,6%), Махачкале (2300 рублей, +27,8%) и Санкт-Петербурге (почти 3000 рублей, +20,4%). В то же время в Севастополе, Евпатории и Судаке аренда подешевела на 20%, в среднем до 2000 рублей. В Керчи стоимость упала с 1600 до 1500 рублей. В Ялте и Феодосии цены с 2021 года не изменились — 3000 и 2000 рублей соответственно.

Немного снизилась стоимость бронирований в отелях, рассказали «Секрету» в пресс-службе онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip. Ночь в трёхзвёздочной гостинице обойдётся россиянину в среднем в 4200 рублей — на 100 рублей меньше, чем летом 2021-го.

«Наиболее заметное падение цен произошло в Ялте — на 34%. Также стало выгоднее бронировать отели в Махачкале (–18%), Екатеринбурге (–18%), Севастополе (–17%), Калининграде (–10%), Санкт-Петербурге (–9%). Несколько увеличилась стоимость размещения в Нижнем Новгороде (+10%) и Краснодаре (+7%)», — рассказали аналитики.