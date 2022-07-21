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1 час назад

Дорога до европейских курортов через Вильнюс обойдется дешевле

TourDom

Российские туристы смогут добраться до европейских городов и курортов через аэропорт Вильнюса, доехав до него на автобусе из Москвы или Минска. При этом цены на перелет по многим маршрутам вполне демократичные.

Дорога до европейских курортов через Вильнюс обойдется дешевле
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По четвергам и воскресеньям в Дубровник из Вильнюса летает авиакомпания AirBaltik. Аэробус A320 211 отправляется в 15 часов, время в пути 2,5 часа. Билет в обе стороны на ближайшие даты можно приобрести за 24 тыс. руб. За провоз чемодана нужно доплатить 3 тыс.

На Родос можно добраться на рейсах GetJet Airlines, которые выполняются по субботам в 14:55. Перелет с багажом до 20 кг обойдётся в 22 тыс. руб. Пассажиры проведут в воздухе 3,5 часа. По четвергам на греческий остров летает Avion Express. Из Вильнюса перевозчик отправляется в 05:20 утра, зато билеты стоят дешевле, всего 15 тыс. руб. по тарифу с багажом.

Доступно из Вильнюса и такое редкое курортное направление, как греческий Закинтос. По субботам и понедельникам по маршруту курирует Wizz Air, а по вторникам – Smartwings Poland. На ближайшие даты билет на рейс венгерского лоукостера стоит 32 тыс. руб., но если посмотреть вылеты на середину августа, дорога обойдется в 14,6 тыс. руб.

В Барселону по четвергам и понедельникам летает Wizz Air, а по средам и воскресеньям – Ryanair. Билет на рейс венгерского лоукостера в августе предлагается за 29 тыс. руб. в оба конца, ирландского – за 25 тыс.

Добраться до литовской столицы из Москвы можно на одном из трех ежедневных автобусных рейсов. Дорога от автостанции Северные ворота займет 22 часа, от Новоясеневской – 18 часов. Стоимость билетов – 8600 и 14 700 руб. в один конец.

Есть и другой вариант, через Минск. Автобусы в Вильнюс из белорусской столицы ходят каждые 2–3 часа, билет можно купить за 1600–2000 руб.

Таким образом, дорога на курорты обойдётся для российских туристов как минимум в 2 раза дешевле перелета стыковочными рейсами иностранных перевозчиков.

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