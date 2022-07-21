Дорога до европейских курортов через Вильнюс обойдется дешевле

Российские туристы смогут добраться до европейских городов и курортов через аэропорт Вильнюса, доехав до него на автобусе из Москвы или Минска. При этом цены на перелет по многим маршрутам вполне демократичные.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По четвергам и воскресеньям в Дубровник из Вильнюса летает авиакомпания AirBaltik. Аэробус A320 211 отправляется в 15 часов, время в пути 2,5 часа. Билет в обе стороны на ближайшие даты можно приобрести за 24 тыс. руб. За провоз чемодана нужно доплатить 3 тыс.

На Родос можно добраться на рейсах GetJet Airlines, которые выполняются по субботам в 14:55. Перелет с багажом до 20 кг обойдётся в 22 тыс. руб. Пассажиры проведут в воздухе 3,5 часа. По четвергам на греческий остров летает Avion Express. Из Вильнюса перевозчик отправляется в 05:20 утра, зато билеты стоят дешевле, всего 15 тыс. руб. по тарифу с багажом.

Доступно из Вильнюса и такое редкое курортное направление, как греческий Закинтос. По субботам и понедельникам по маршруту курирует Wizz Air, а по вторникам – Smartwings Poland. На ближайшие даты билет на рейс венгерского лоукостера стоит 32 тыс. руб., но если посмотреть вылеты на середину августа, дорога обойдется в 14,6 тыс. руб.

В Барселону по четвергам и понедельникам летает Wizz Air, а по средам и воскресеньям – Ryanair. Билет на рейс венгерского лоукостера в августе предлагается за 29 тыс. руб. в оба конца, ирландского – за 25 тыс.

Добраться до литовской столицы из Москвы можно на одном из трех ежедневных автобусных рейсов. Дорога от автостанции Северные ворота займет 22 часа, от Новоясеневской – 18 часов. Стоимость билетов – 8600 и 14 700 руб. в один конец.

Есть и другой вариант, через Минск. Автобусы в Вильнюс из белорусской столицы ходят каждые 2–3 часа, билет можно купить за 1600–2000 руб.