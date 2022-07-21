Отдых в Краснодарском крае оказался дороже Антальи

Аналитики Ассоциации туроператоров России сравнили, во сколько обойдётся проживание в отелях на курортах Краснодарского края и Антальи в августе 2022 года без учёта перелёта.

Расчёты произвели на основе доступных для бронирования путёвок «1001 Тур» с 1 по 31 августа 2022 года. В таблице указана медианная цена — аналитики АТОР считают её наиболее показательной.

В Турции система «все включено» начала развиваться и развивается прежде всего в больших объектах — чем больше гостей и номеров, тем ниже цены.Турция имеет климатическое преимущество — курортный сезон там длится с апреля по ноябрь. В Краснодарском крае можно купаться в лучшем случае с конца мая по середину сентября.Отели «всё включено» в Турции обросли комплексом местных поставщиков. В России такой системы нет — слишком мало отелей и отдыхающих.