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6 минут назад

Отдых в Краснодарском крае оказался дороже Антальи в три раза

Сравни.ру

Аналитики Ассоциации туроператоров России сравнили, во сколько обойдётся проживание в отелях на курортах Краснодарского края и Антальи в августе 2022 года без учёта перелёта.

Отдых в Краснодарском крае оказался дороже Антальи
Фото: Сравни.руСравни.ру

Расчёты произвели на основе доступных для бронирования путёвок «1001 Тур» с 1 по 31 августа 2022 года. В таблице указана медианная цена — аналитики АТОР считают её наиболее показательной.

Для Краснодарского края учитывались Большой Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, для турецкой провинции Анталья — Анталья, Аланья, Сиде, Белек, Кемер.

Анталийское побережьеКраснодарский крайОтель 3 звезды46 228 ₽129 059 ₽Отель 4 звезды74 079 ₽227 957 ₽Отель 5 звёзд181 728 ₽237 500 ₽

Эксперты назвали причины невысоких цен в Турции:

В Турции система «все включено» начала развиваться и развивается прежде всего в больших объектах — чем больше гостей и номеров, тем ниже цены.Турция имеет климатическое преимущество — курортный сезон там длится с апреля по ноябрь. В Краснодарском крае можно купаться в лучшем случае с конца мая по середину сентября.Отели «всё включено» в Турции обросли комплексом местных поставщиков. В России такой системы нет — слишком мало отелей и отдыхающих.

Ранее туроператоры назвали сложности с перевозками основным фактором роста цен на путёвки в Турцию. Так, в июне отмечался дефицит авиабилетов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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