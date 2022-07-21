Москвичи перестают отдыхать «дикарями»

МТС Банк изучил траты жителей Московского региона на путешествия в первый летний месяц 2022 года. Анализ обезличенных данных с помощью Big Data МТС показал, что в июне текущего года жители региона купили туры в турагентствах на 72% больше, чем в июне прошлого года.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Туристический сезон 2022 года стал сложным для россиян по многим причинам. Закрыто авиасообщение с европейскими странами, есть проблемы с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, недоступны многие иностранные сервисы для путешествий. Эти трудности привели к росту обращений в туристические агентства региона за организованными поездками: количество транзакций в них выросло на 72% при росте среднего чека на 40%.

Самым популярным направлением стала Турция: количество российских туристов в этой стране выросло в четыре раза. В списке самых популярных направлений также Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. В этом году жители региона хотят получать больше впечатлений от путешествий. Об этом говорит двукратный рост покупок билетов на экскурсии, в музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д.