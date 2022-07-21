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1 час назад

В Египте запретили фотографировать граждан на улицах без их разрешения

Парламентская газетаиещё 1

Власти Египта впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах — теперь запрещено снимать детей, у остальных граждан нужно будет получить разрешение. Об этом заявили в пресс-службе египетского Минтуризма, передает РИА Новости.

В Египте запретили фотографировать граждан на улицах без их разрешения
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Правила съемки для личного использования в общественных местах египтянами, резидентами и туристами. Сами фото и видео будут бесплатными и не потребуют предварительного получения разрешения.

Однако разрешение все же потребуется, если во время съемки используется профессиональная осветительная техника или та, что требует перекрытие дороги. Разрешение должны будут получить также журналисты, кинопроизводители и другие авторы коммерческих съемок.

«(Ведущий съемку — прим.ред.) полностью обязуется не снимать или распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет, также обязуется не снимать детей, а граждан — только после получения их письменного согласия», — следует из правил.

Предполагается, что установление таких правил положительно скажется на популярности Египта и его достопримечательностей.

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