В Египте запретили фотографировать граждан на улицах без их разрешения

Власти Египта впервые разработали правила проведения фото- и видеосъемок на улицах — теперь запрещено снимать детей, у остальных граждан нужно будет получить разрешение. Об этом заявили в пресс-службе египетского Минтуризма, передает РИА Новости.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Правила съемки для личного использования в общественных местах египтянами, резидентами и туристами. Сами фото и видео будут бесплатными и не потребуют предварительного получения разрешения.

Однако разрешение все же потребуется, если во время съемки используется профессиональная осветительная техника или та, что требует перекрытие дороги. Разрешение должны будут получить также журналисты, кинопроизводители и другие авторы коммерческих съемок.

«(Ведущий съемку — прим.ред.) полностью обязуется не снимать или распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет, также обязуется не снимать детей, а граждан — только после получения их письменного согласия», — следует из правил.