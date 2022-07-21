Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
30 минут назад

Туристка из Зауралья лишилась денег и отдыха в Турции

Ura.Ru

Жительница Курганской области купила тур в Турцию, но вместо отдыха ей пришлось обращаться в суд. Турагентство «Пегас Екатеринбург», где женщина приобрела путевку, отменило уже оплаченную поездку и не собиралось возвращать деньги. Информация об этом опубликована на официальном сайте Курганского городского суда в решении.

Туристка из Зауралья лишилась денег и отдыха в Турции
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Прошу суд взыскать с компании 68 000 рублей за отмененный тур, а также компенсацию за моральный вред в размере 20 000 рублей и штраф 50% от суммы, взысканной судом с турагентства», — указано в исковом заявлении. Узнать позицию ответчика в суде не удалось, так как представитель турагентства на заседание не явился. При этом был оповещен о суде заранее.

Суд решил частично удовлетворить требования, поэтому туристке вернули деньги за несостоявшуюся поездку, взыскали с компании компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и 35 500 рублей в качестве штрафа. Также турагентству пришлось выплачивать государственную пошлину в доход бюджета муниципалитета в размере 2 540 рублей.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана осталась без отдыха в апартаментах Сочи. 35-летнюю женщину обманули при бронировании апартаментов. Мошенники выманили у туристки предоплату в 13 000 рублей за несуществующий номер в отеле.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители