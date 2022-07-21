Туристка из Зауралья лишилась денег и отдыха в Турции

Жительница Курганской области купила тур в Турцию, но вместо отдыха ей пришлось обращаться в суд. Турагентство «Пегас Екатеринбург», где женщина приобрела путевку, отменило уже оплаченную поездку и не собиралось возвращать деньги. Информация об этом опубликована на официальном сайте Курганского городского суда в решении.

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«Прошу суд взыскать с компании 68 000 рублей за отмененный тур, а также компенсацию за моральный вред в размере 20 000 рублей и штраф 50% от суммы, взысканной судом с турагентства», — указано в исковом заявлении. Узнать позицию ответчика в суде не удалось, так как представитель турагентства на заседание не явился. При этом был оповещен о суде заранее.

Суд решил частично удовлетворить требования, поэтому туристке вернули деньги за несостоявшуюся поездку, взыскали с компании компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и 35 500 рублей в качестве штрафа. Также турагентству пришлось выплачивать государственную пошлину в доход бюджета муниципалитета в размере 2 540 рублей.