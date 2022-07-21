Россияне назвали свои вредные привычки в отпуске

В исследовании говорится, что 10 % опрошенных не только в отпуске, но и в повседневной жизни совмещают здоровое питание и нездоровые привычки. Например, алкоголь, фастфуд и газировки. Остальные 90 % в обычной жизни стараются придерживаться ЗОЖ. Однако больше половины респондентов охотно устраивают себе в отпуске "праздник живота". И лишь 21 % четко придерживается ЗОЖ во время отдыха.

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По словам опрошенных, употребление алкоголя - самая частая вредная привычка в отпуске. При этом отдыхающие забывают про правильное питание, режим сна и спорт. После отпуска каждый второй в итоге теряет прежнюю форму. Однако у 13 % опрошенных даже получается похудеть.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала следить за питанием во время отпуска, так как возвращаться к прежнему весу и образу жизни довольно сложно и долго. По мнению эксперта, необходимо контролировать сладкую еду. Ее лучше употреблять в утреннее и дневное время и полностью исключить вечером. При этом нужно ограничить количество пищи, съедаемой за один прием - 350-500 г еды за один раз с упором на легкие блюда. Кроме того, не нужно торопиться все быстро съесть. На отдыхе важно тщательно пережевывать пищу, чтобы она лучше усваивалась. Диетолог рекомендует поддерживать и водный баланс. Восполнение потребности в воде позволит держать аппетит под контролем.

Мещерякова добавила:

"Особенно важно контролировать вечерний прием пищи. Постарайтесь исключить регулярные обильные ужины. Если это разовая ситуация, то такой вариант отрыва можно себе позволить, однако в большинстве случаев это приведет к неприятным последствиям. Из-за этого нарушение пищеварения и сбой в работе желудочно-кишечного тракта гарантированы".