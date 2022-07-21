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1 час назад

Стюардесса раскрыла комфортный способ путешествовать с минимумом вещей

Lenta.ru

Стюардесса британских авиалиний раскрыла несколько секретов комфортного путешествия с одной ручной кладью. Способами она поделилась в интервью Express.

Стюардесса раскрыла комфортный способ путешествовать с минимумом вещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь девушка напомнила, что путешествия с ручной кладью избавляют от многих хлопот, в том числе от сбора большого чемодана в поездку и долгого ожидания регистрации и получения багажа в аэропорту. Бортпроводница считает, что уместить все необходимое в небольшой сумке позволят специальные мешки для вещей, которые закручиваются в рулоны, при этом сворачивание одежды таким образом дает экономию места и без пакетов.

Еще один способ взять минимум вещей в отпуск — тщательно продумать свой гардероб. Стюардесса советует присмотреться к нейтральным цветам и простым фасонам одежды, которые могут легко комбинироваться между собой. Собеседница издания также предложила женщинам брать в поездку несколько платьев и дополнять их небольшими аксессуарами.

В июне пользователей сети покорили три простых лайфхака по сбору чемодана в поездку. Так, туристам порекомендовали заранее складывать вместе каждый комплект одежды, чтобы не приходилось тратить время на выбор наряда в отпуске. Кроме того, цепочки и другие украшения посоветовали продевать через соломинку для питья, чтобы аксессуары не потерялись среди вещей и не спутались.

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