Владельцы самых статусных паспортов в мире путешествуют меньше всех

Япония занимает первое место в рейтинге паспортов по количеству пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без оформления визы или с визой по прибытии — 193 балла. Второе место делят Сингапур и Южная Корея, набрав 192 балла. Однако, несмотря на рекордный за 17-летнюю историю Индекса рейтинг, число международных туристов в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигло к середине 2022 года лишь 17% от уровня до COVID-19. Этот показатель значительно отстает от общемировой тенденции, когда рынки Европы и Северной Америки восстановились примерно до 60% докризисного уровня.

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Эксперты прогнозируют, что к концу этого года по числу пассажиров удастся выйти на показатель 83% от 2019-го, а уже в следующем году трафик на многих рынках должен достичь или превысить уровень, существовавший до пандемии.

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Страны Европейского союза доминируют в остальной части топ-10. Паспорта Германии и Испании занимают совместное 3-е место, давая безвизовый доступ владельцам к 190 направлениям. Финляндия, Италия и Люксембург следуют за ними на 4-м месте с 189 пунктами назначения, а Дания, Нидерланды и Швеция делят 5-е место — их обладатели могут путешествовать по 188 странам по всему миру без визы.

Великобритания и США опустились на 6-е и 7-е места соответственно. При этом владельцы они теперь имеют неограниченный доступ к 158 пунктам назначения по всему миру — в разгар пандемии в 2020 году было 74 и 56, соответственно. Сравним с японцами: сегодня для них 161 безвизовая страна, а в 2020-м таковых было 76.

В нижней части рейтинга находятся паспорта Афганистана — его граждане могут безвизово посещать только 27 стран по всему миру.

Владельцы индийских паспортов теперь имеют неограниченный доступ в 57 пунктов назначения по всему миру по сравнению с 23 в 2020 году.

ЮАР, сильно пострадавшая в том числе репутационно, «излечилась» от новых и прочих штаммов и теперь может свободно перемещаться в 95 стран. Почти как до пандемии — 105.

Что касается граждан России, они более других отрезаны от остального мира в связи с санкциями, запретами на поездки и закрытием воздушного пространства. Остались доступными для путешествий лишь несколько территорий в Азии и на Ближнем Востоке. Российский паспорт в настоящее время находится на 50-м месте в Индексе, с показателем безвизового въезда 119 баллов. При этом российским гражданам фактически запрещено путешествовать по большей части развитого мира, за исключением Стамбула и Дубая, ставших своего рода транзитными хабами в остальной мир.

Украинский паспорт сейчас занимает 35-е место в списке с 144 безвизовыми странами, а в Европе продолжается крупнейший в этом столетии кризис беженцев.