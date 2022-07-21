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2 часа назад

По китайскому городу пронесся смерч: много пострадавших

Свободная прессаиещё 1

В китайском городе Ляньюньган зафиксировали смерч. Он пронесся по ряду районов, повредив сотни жилых строений и нанеся травмы 26 горожанам. Всего же стихия принесла вред 2,2 тысячам жителей.

По китайскому городу пронесся смерч: много пострадавших
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Как сообщается в официальном аккаунте администрации города в WeChat, скорость ветра в центральной части смерча достигала 220 километров в час. Известно, что он нанес городу ущерб в 65 млн юаней (9,7 млн долларов).

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в Приморском крае рухнул мост. Инцидент произошел на трассе через реку Березовка в Кировском районе. В результате обрушения три села оказались отрезанными от «материка».

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