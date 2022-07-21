По китайскому городу пронесся смерч: много пострадавших

В китайском городе Ляньюньган зафиксировали смерч. Он пронесся по ряду районов, повредив сотни жилых строений и нанеся травмы 26 горожанам. Всего же стихия принесла вред 2,2 тысячам жителей.

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Как сообщается в официальном аккаунте администрации города в WeChat, скорость ветра в центральной части смерча достигала 220 километров в час. Известно, что он нанес городу ущерб в 65 млн юаней (9,7 млн долларов).