Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
2 часа назад

Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы

Lenta.ruиещё 3

Представители туристической индустрии назвали еще один способ попасть на популярные европейские курорты. Об этом пишет портал TourDom.

Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественникам предложили добираться до Европы через Вильнюс, куда можно доехать на автобусе из Минска или Москвы. Стоимость билетов начинается от 1,6 и 8,6 тысячи рублей соответственно.

Из литовской столицы можно бюджетно долететь до средиземноморских курортов. Например, авиакомпания AirBaltik два раза в неделю летает до хорватского Дубровника, билеты обойдутся в 24 тысячи рублей.

Также есть возможность добраться из Вильнюса до греческого острова Родос, стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Авиабилеты до Барселоны на рейсах лоукостеров Wizz Air и Ryanair стоят 25-29 тысяч рублей.

Ранее сервис путешествий «Туту.ру» назвал Хельсинки самым удобным стыковочным пунктом для поездок в Европу. Путь на автобусе из Санкт-Петербурга составит около семи часов, билеты стоят примерно 4000 рублей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители