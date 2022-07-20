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1 час назад

Туристический сектор ЮАР на пути к восстановлению показателей

ТВ БРИКС

Туристический сектор Южной Африки, один из наиболее пострадавших в экономическом плане от пандемии COVID-19, демонстрирует позитивные признаки: доходы от размещения туристов выросли на 86,6% за год, закончившийся в мае 2022 года. Об этом говорится в отчете Статистического управления Южной Африки, опубликованном на этой неделе.

Туристический сектор ЮАР на пути к восстановлению
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Отмечается, что наибольший рост доходов в годовом исчислении наблюдался в гостиничном бизнесе. Об этом пишет Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

«Доход от размещения туристов в мае вырос на 61,6% по сравнению с прошлым годом. На 22,5% увеличился средний доход за одну ночь пребывания в отеле», – указано в отчете. Количество путешественников, останавливающихся в гостевых домах, выросло на 56%.

Несмотря на то, что сектор сильно пострадал в результате строгих ограничений на поездки, введенных во время пандемии, туристическая отрасль Южной Африки находится на пути к восстановлению, заявила профильный министр Линдиве Сисулу.

По словам Сисулу, совместная работа всех заинтересованных сторон в сфере туризма помогла восстановить отрасль, но для того, чтобы восстановить показатели сектора до уровня, предшествовавшего вирусу COVID-19, необходимо проделать еще большую работу.

«Смягчение ограничений, особенно для иностранных туристов, оказало большую помощь. Внутренний туризм также выстоял во время пандемии, и этот рост можно объяснить усилиями заинтересованных сторон в сфере туризма. Южная Африка – прекрасное туристическое направление, и страна открыта для бизнеса»,

– сказала представитель ведомства.

Она добавила, что это стало возможным благодаря мерам правительства по упрощению процедур инвестирования в сектор.

В мае совет по туризму ЮАР подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Emirates, базирующейся в ОАЭ, для развития туризма в регионе.

Новости путешествий,Emirates,
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