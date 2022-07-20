Где чаще всего отдыхали россияне в первой половине лета

В первой половине лета россияне чаще всего отдыхали в Турции, Киргизии и Армении, сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
По данным бронирований на период с 1 июня по 15 июля наиболее востребованы были перелёты туда-обратно в Турцию – 18,1%, что на 31% больше, чем в прошлом году.
Второе место занимает Киргизия - 11,6% бронирований, спрос вырос в 2,5 раза. На третьей строчке Армения, несмотря на то, что за год доля этого направления снизилась вдвое.
Также путешественники часто оформляли авизаказы в обе стороны в Узбекистан (востребованность возросла почти в пять раз), ОАЭ (+86%), Беларусь (в 2,7 раза). А Мальдивы, наоборот, стали менее популярны: за год доля снизилась на 43%. При этом средняя стоимость перелета за рубеж и обратно составила 48 000 рублей на человека.