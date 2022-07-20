Приезжая россиянка пояснила, почему плохо жить у моря в Сочи

«Мы видим мужские, простите, попы в бикини в столовых, женщин в купальниках в «Магните», многие отдыхающие без зазрения совести садятся мокрыми после пляжа в такси, бросают мусор на дороги», – говорится на сайте. Блогер пишет, что она сама не местная, а живет в Краснодарском крае всего три года. Но подчеркивает, что негативное мнение о туристах не ее, а местных жителей, с которыми она общалась. Впрочем, у коренных жителей Сочи автор блога тоже нашла недостатки: девушка обвиняет их в погоне за деньгами, которые просят за жилье. «В 2022 году до сих пор сдаются номера, на которые и смотреть страшно, причем цена на них немного ниже той, за которую можно арендовать вполне нормальные условия», – сообщается в блоге «На своих двоих» . Комментаторы, которые представились местными жителями, поддержали автора и заявили, что «ничего не должны туристам», потому что их доход «не связан с туризмом». Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы после секса на пляже в Сочи попали на видео в интернете, причем ролик до сих пор не заблокирован. Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий