Кипр пытается восполнить большие потери

Власти Кипра сообщили, что после присоединения к западным санкциям, туристический поток граждан из России резко упал. Это негативно сказалась на сфере путешествий. Министр туризма Саввас Пердиос заявил, что потеря 800 тысяч российских туристов не может восполниться в одночасье.

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Ситуацию частично спасает быстрая переориентация кипрских властей на новые форматы рынка, и привлечение туристов с соседних островов. В цифрах этот показатель не больше 200 тысяч человек.