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20 минут назад

Кипр пытается восполнить большие потери из-за отсутствия российских туристов

runews24.ru

Власти Кипра сообщили, что после присоединения к западным санкциям, туристический поток граждан из России резко упал. Это негативно сказалась на сфере путешествий. Министр туризма Саввас Пердиос заявил, что потеря 800 тысяч российских туристов не может восполниться в одночасье.

Кипр пытается восполнить большие потери
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ситуацию частично спасает быстрая переориентация кипрских властей на новые форматы рынка, и привлечение туристов с соседних островов. В цифрах этот показатель не больше 200 тысяч человек.

Такая туристическая картина встречается не только на Кипре, но и на других европейских курортах, которые в этом году остались без российских отдыхающих.

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