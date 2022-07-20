Глава Крыма оценил подорожание отдыха в регионе

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что отсутствие авиасообщения ударило по туризму на полуострове. В интервью РБК он рассказал, что туристический поток снизился на 32% по сравнению с летом 2021 года. Многие крупные отели и гостиницы решили не поднимать цены, но из-за подорожания продуктов в Крыму стоимость отдыха могла вырасти. Также на фоне спецоперации на Украине на западном побережье Крыма ограничили движение прогулочных судов и водных мотоциклов, однако все благоустроенные пляжи работают, как прежде.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Аксёнов заявил, что запуск поездов в Крым не избавил от проблем с транспортной доступностью острова. А снятие запрета на использование симферопольского аэропорта до конца сезона находится под вопросом.

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«Что касается курортного сезона, на него, конечно, повлияло отсутствие авиасообщения. С января по июнь в республику въехало 2,2 млн человек. Нынешний турпоток на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 года, но это вообще был эксклюзивный год, тучный. А показатель этого года соответствует уровню 2019-го»,

— заявил он.

В июне Крым посетили 815 000 туристов. По сравнению с 2021 годом это почти на 40% меньше, а по сравнению с 2019-м — на 12% меньше. Сейчас отели полуострова заполнены лишь наполовину.

В Ростуризме пообещали поддержать туристическую отрасль: местные отельеры попросили у властей о ежемесячном субсидировании, как при пандемии. Также им предлагают целевые кредиты в банках со списанием на следующий год, если они выполнят целевой показатель.

По словам Аксёнова, стоимость отдыха на побережье Крыма изменилась, но она зависит от загрузки конкретных средств размещения. Многие гостиницы решили оставить цены на уровне 2021 года.

«Выросла стоимость продовольствия и лекарственных препаратов. Но иногда этот рост носит спекулятивный характер, а объективных причин для этого нет»,

— заявил губернатор.