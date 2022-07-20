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1 час назад

Россиянам назвали стоимость туров в Египет из регионов

Lenta.ru

Россиянам назвали стоимость туров в Египет из регионов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Компания TEZ Tour запустила полетную программу в Египет — рейсы будут выполняться из шести регионов раз в 10 дней. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители компании назвали минимальную стоимость пакетных туров в Хургаду в июле. Так, путевка на 10 дней из Новосибирска с проживанием в отеле категории четыре звезды обойдется в 89,5 тысячи рублей.

Пакетный тур с отправлением из Санкт-Петербурга на аналогичных условиях будет стоить от 75,9 тысячи рублей, из Екатеринбурга — от 87,2 тысячи. Для жителей Самары цены на путевки стартуют от 67 тысяч рублей, путешественникам из Казани придется заплатить 73,2 тысячи. Тур на египетский курорт при вылете из Уфы обойдется в 72,8 тысячи рублей.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе предупредила о двукратном подорожании туров в Египет и Турцию. Она предположила, что таким образом турецкие и египетские отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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