Турист отметил большое количество решеток на окнах в Индии

Путешественник из России в своем блоге рассказал, какие эмоции у него вызвал отдых в Индии. Так, на глаза ему бросились бесконечное множество решеток, которое наводит мысли о процветающем воровстве в этой стране.
На самом деле решетки на окнах, включая гостиницы и отели с панорамным видом, нужны для конкретных целей.
Во-первых, решетки спасают людей от животных и насекомых. Особенно любопытны птицы и обезьяны. Во-вторых, в Индии решетки выполняют функцию гардероба. Жители часто размещают на них вешалки. В-третьих, во время непогоды и ураганов решетка удержит поваленное дерево.