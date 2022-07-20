Турист отметил большое количество решеток на окнах в Индии

Путешественник из России в своем блоге рассказал, какие эмоции у него вызвал отдых в Индии. Так, на глаза ему бросились бесконечное множество решеток, которое наводит мысли о процветающем воровстве в этой стране.

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На самом деле решетки на окнах, включая гостиницы и отели с панорамным видом, нужны для конкретных целей.