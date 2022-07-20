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1 час назад

Турист из России отметил большое количество решеток на окнах в Инди

runews24.ru

Турист из России отметил большое количество решеток на окнах в Инди
Фото: runews24.rurunews24.ru

Путешественник из России в своем блоге рассказал, какие эмоции у него вызвал отдых в Индии. Так, на глаза ему бросились бесконечное множество решеток, которое наводит мысли о процветающем воровстве в этой стране.

На самом деле решетки на окнах, включая гостиницы и отели с панорамным видом, нужны для конкретных целей.

 Во-первых, решетки спасают людей от животных и насекомых. Особенно любопытны птицы и обезьяны.  Во-вторых, в Индии решетки выполняют функцию гардероба. Жители часто размещают на них вешалки.  В-третьих, во время непогоды и ураганов решетка удержит поваленное дерево.

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