«Спутник V» одобрили для круизов по Европе

19 июля 2022 года компания MSC Cruises обновила требования для круизов по Средиземному морю и Северной Европе.

Теперь на все маршруты по указанным регионам допускаются пассажиры, привитые любыми двухкомпонентными вакцинами без ограничений, включая «Спутник V» и «Спутник M» для детей. При этом нужно пройти полный курс вакцинации двумя дозами.