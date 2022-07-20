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29 минут назад

«Спутник V» одобрили для круизов по Европе

Сравни.ру

19 июля 2022 года компания MSC Cruises обновила требования для круизов по Средиземному морю и Северной Европе.

«Спутник V» одобрили для круизов по Европе
Фото: Сравни.руСравни.ру

Теперь на все маршруты по указанным регионам допускаются пассажиры, привитые любыми двухкомпонентными вакцинами без ограничений, включая «Спутник V» и «Спутник M» для детей. При этом нужно пройти полный курс вакцинации двумя дозами.

Кроме того, MSC Cruises перестанет учитывать срок действия сертификатов вакцинации. Об этом сообщают MSC Cruises и CruClub.

Ранее туристы поделились лайфхаком, как недорого путешествовать по Европе.

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