«Видим мужские попы в бикини»

Россиянка, автор блога "На своих двоих", уже три года проживающая на юге страны, объяснила, почему местные жители не любят приезжающих на отдых туристов. Информацию предоставил МК.
Свой блог автор ведет на "Яндекс Дзен". Она объяснила причины неприязни местных житеелй к туристам: по мнению женщины, отдыхающие просто не умеют соблюдать элементарные правила приличия, забывая, что для кого-то курорт - это родной дом.
«Мы видим мужские, простите, попы в бикини в столовых, женщин в купальниках в "Магните", многие отдыхающие без зазрения совести садятся мокрыми после пляжа в такси, бросают мусор на дороги»,
- возмутилась она.