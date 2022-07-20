Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
57 минут назад

«Видим мужские попы в бикини»: блогер рассказала, почему на юге России не любят туристов

Banki.loans

Россиянка, автор блога "На своих двоих", уже три года проживающая на юге страны, объяснила, почему местные жители не любят приезжающих на отдых туристов. Информацию предоставил МК.

«Видим мужские попы в бикини»
Фото: Banki.loansBanki.loans

Свой блог автор ведет на "Яндекс Дзен". Она объяснила причины неприязни местных житеелй к туристам: по мнению женщины, отдыхающие просто не умеют соблюдать элементарные правила приличия, забывая, что для кого-то курорт - это родной дом.

«Мы видим мужские, простите, попы в бикини в столовых, женщин в купальниках в "Магните", многие отдыхающие без зазрения совести садятся мокрыми после пляжа в такси, бросают мусор на дороги»,

- возмутилась она.

Новости путешествий,"Магнит",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители