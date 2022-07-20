Российский туроператор анонсировал продажу туров в Финляндию

Туроператор PAC GROUP планирует добавить в свой зимний ассортимент Финляндию. «Отправлять группы будем автобусами через Санкт-Петербург в Хельсинки и далее рейсами Finnair на популярные курорты, такие как Рованиеми и Леви. Также готовим продукт на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Holiday Club Saimaa. Мы рады, что у нас есть возможность вернуть этот продукт в наш ассортимент, ведь мы работаем на направлении уже более 20 лет и знаем его высокий потенциал», – сообщила TourDom.ru руководитель департамента продвижения туроператора Надежда Найдис. По ее словам, опубликовать цены на туры в Финляндию компания планирует в течение 2 недель.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Действительно, несколько лет назад Финляндия была очень востребована с точки зрения как приграничного туризма, так и организации туров. По итогам опросов турагентств, которые проводила редакция TourDom.ru, Финляндия входила в топ зимних направлений, а туроператоры организовывали чартерные рейсы и отправляли туристов на поездах.

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Сейчас актуальность отдыха в Финляндии, имеющей общую границу с РФ, повышается, так как круг доступных направлений для поездок за границу очень узок из-за ограничений по авиаперевозке.

В чате «Источники ТурДома» представители турагентств с интересом отнеслись к планам туроператора, однако перспективы продаж будут зависеть от того, какие цены предложит компания. «Я поддерживаю идею PAC GROUP и, если стоимость будет адекватной, буду предлагать туристам. На пиковые даты (например, Новый год, Рождество) и в Рованиеми, и в Леви сложно что-то приличное найти (не выкупленное), а на экскурсию к Деду Морозу (не забронированную заранее) можно стоять в очереди и полдня, и более. Это направление почти всегда было неэкономичное и заполнялось хорошо. Очень интересно, какие у туроператора получатся цены с таким вариантом дороги!» – отметила руководитель одной из розничных компаний.

В еще одном турагентстве сообщили, что многие российские туристы в последнее время распробовали отдых на отечественных горнолыжных курортах, в частности в Кировске, и уже вряд ли поедут в Финляндию. Однако спрос на туры, скорее всего, все равно будет, так как в связи c уходом из России Booking.com усложнилось самостоятельное бронирование. «Рованиеми и Леви всегда были курортами самобронировщиков, особенно во времена Booking. Теперь ему нужна адекватная замена. У PAC есть фора», – написала в чате Оксана Анохина.