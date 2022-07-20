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15 часов назад

Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов

Газета.Ruиещё 6

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила РИА "Новости", что сейчас свидетельств загрязнения Черного моря нет. По ее версии, это не могло стать причиной гибели дельфинов. Весной этого года в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что впервые за четыре года в районе наблюдается высокая смертность дельфинов. Только в Краснодарском крае нашли 400 погибших животных и 50 живых, но пострадавших. Ранее эксперт пояснила, что чаще всего морские млекопитающие гибнут в холодное время года — в этот период вода в море грязная. В результате животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, из-за которых умирают. В 2022 году смертность среди дельфинов превысила прошлогодние показатели, подчеркивает Белей. "С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов", — сказала она. По ее мнению, причиной массовой гибели млекопитающих могут быть рыболовные сети.

Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Росприроднадзор,
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