Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила РИА "Новости", что сейчас свидетельств загрязнения Черного моря нет. По ее версии, это не могло стать причиной гибели дельфинов. Весной этого года в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что впервые за четыре года в районе наблюдается высокая смертность дельфинов. Только в Краснодарском крае нашли 400 погибших животных и 50 живых, но пострадавших. Ранее эксперт пояснила, что чаще всего морские млекопитающие гибнут в холодное время года — в этот период вода в море грязная. В результате животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, из-за которых умирают. В 2022 году смертность среди дельфинов превысила прошлогодние показатели, подчеркивает Белей. "С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов", — сказала она. По ее мнению, причиной массовой гибели млекопитающих могут быть рыболовные сети.