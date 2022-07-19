Россиян предупредили о многочасовых пробках по пути на южные курорты

Из-за ремонтных работ российские туристы вынуждены стоять в многочасовых пробках по пути в Краснодарский край и Крым. Об этом предупредил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, передает РИА Новости.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Илья Наймушин / РИА Новости

По словам эксперта, в некоторых случаях время на дорогу до южных курортов увеличилось в полтора раза. Так, если раньше на путь уходило 17-18 часов, то сейчас это занимает как минимум сутки.

«Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая», — подчеркнул Волков. Он также отметил, что в 2022 году количество путешественников, решивших отправиться на юг на своем автомобиле, выросло на 30 процентов.

Волков добавил, что наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.