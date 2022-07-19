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1 час назад

На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море

Lenta.ru

На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам на машине попасть на море. Очевидцы конфликта сняли происходящее на видео и поделились роликом с Telegram-каналом «Крыша Турдома».

На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На кадрах видно, как один из жителей станицы Анастасиевская Краснодарского края не пропускает путешественников к морю через через населенный пункт, угрожая закидать их автомобиль камнями. Отмечается, что отдыхающие хотели объехать пробку, однако местный житель преградил им путь, сославшись на то, что машина испортит дорогу и нарушит его покой.

Когда водитель вместе с женой попытались убрать с дороги арматуру, мешающую проезду машины, оппонент вынес скамейку. На помощь ему вышли и другие жители станицы.

Туристы попытались объяснить, что на въезде в поселение нет никаких дорожных знаков, ограничивающих проезд. Но в ответ им предложили проехать по полю.

Автор видео не пояснил, удалось ли путешественникам срезать путь через станицу или им пришлось разворачиваться и стоять в пробке.

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