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1 час назад

Планирующим поездки в Европу туристам рекомендовали быть внимательными из-за жары

Москва24

Российским туристам, которые планируют поездку в Европу, стоит быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Туристам советуют быть внимательными в Европе из-за жары
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В АТОР отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию. Из-за аномальной жары в Европе могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, почти на половине территории ЕС зафиксировали засуху. В Италии из-за этого объявили чрезвычайное положение в северных регионах.

"Нехватка воды привела к многочисленным ограничениям на использование водных ресурсов в муниципалитетах Италии. Аналогичные меры по ограничению водопользования были приняты и во Франции",

– говорится в сообщении.

Ранее россиянам рекомендовали закладывать 2–3 месяца, а также регулярно мониторить сайты визовых центров для оформления шенгенской визы. В организации напомнили про высокий спрос на получение "шенгена", нехватку сотрудников в консульствах, в связи с которой в визовых центрах образовался дефицит "окон" для записи на подачу документов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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