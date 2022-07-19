Названы самые удобные паспорта мира для безвизовых путешествий

Самым удобным в мире паспортом для безвизовых путешествий снова оказался японский — с ним можно ездить в 193 страны без оформления разрешения на въезд. Об этом сообщила консалтинговая компания Henley & Partners в обновлённом исследовании «Индекс паспортов мира». Второе место в рейтинге заняли Южная Корея и Сингапур — граждане этих стран могут ездить без визы в 192 направлениях. Тройку лидеров замкнули Германия и Испания с 190 направлениями.

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Российский паспорт оказался на 50-м месте, отметил «Коммерсант». С ним можно ездить без визы в 119 стран мира. Впрочем, эксперты указали, что фактически российские граждане ещё никогда не были отрезаны от остального мина так, как сейчас.

По их словам, в реальности россиянам запрещено путешествовать по большей части развитого мира, за исключением Стамбула и Дубая. Авторы исследования не уточнили, какое место с учётом этих обстоятельств занимает российский паспорт.

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