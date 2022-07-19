Российские авиакомпании готовы лететь на Бали

Российские авиакомпании ведут переговоры с властями Индонезии о возобновлении прямых рейсов на Бали. Об этом журналистам рассказала посол РФ в республике Людмила Воробьева.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, в полетных программах на курорт сейчас заинтересована не только «Россия», которая еще до пандемии коронавируса летала на индонезийский курорт, но и другие авиакомпании. При этом рассматриваются маршруты как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из регионов: Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и др.

Впрочем, дипломат отмечает, для восстановления авиасообщения пока недостаточно одних только переговоров. На этом пути есть определенные трудности. В частности, необходимы гарантии со стороны Индонезии, что самолеты российских авиакомпаний не будут задержаны, как это произошло с бортом «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо.

Людмила Воробьева подчеркнула, что даже без прямых рейсов турпоток из РФ в страну в последнее время растет. «Я недавно была вместе с министром на Бали: невооруженным глазом видно, что количество россиян на острове существенно выросло. Для этого есть объективные причины: с конца мая индонезийцы разрешили выдачу нашим туристам виз по прибытии и сняли ряд коронавирусных ограничений», – резюмировала посол.