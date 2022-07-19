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59 минут назад

На курортах Краснодарского края отдохнули более 7,7 млн человек с начала года

ТАССиещё 2

Более 7,7 млн человек отдохнули с начала года на курортах Краснодарского края, порядка 4 млн из них приехали с начала июня, сообщает пресс-служба администрации края.

В Краснодарского края с начала года отдохнули более 7,7 млн человек
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на режим закрытого неба, турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года. За 6,5 месяцев 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих. Более 4 млн из них приехали на отдых с начала июня",

- приводит пресс-служба слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.

Уточняется, что в начала года Сочи принял 3,3 млн туристов, Анапа - 1,4 млн, Геленджик - 1,1 млн, на Азовском побережье отдохнули более 370 тыс. человек. На сегодняшний день на Черноморском побережье средства размещения заполнены на 85%, на Азовском побережье - на 78%, в степных зонах и предгорье - на 44,65%.

Всего на Азово-Черноморском побережье обустроены 543 пляжа. Все пляжи оформляют в едином стиле. На входных группах устанавливают стенды с информацией о предоставляемых услугах и контактными телефонами экстренных служб. Также везде дежурят спасатели, которые прошли соответствующее обучение.

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