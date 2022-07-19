Сколько стоит улететь зимой в ЮАР, Оман, на Сейшелы и в ОАЭ

Билеты в теплые страны на зиму можно покупать уже сейчас. Цены достаточно лояльны: на ряде маршрутов перелет туда-обратно стоит менее 40 тыс. руб.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Самый дешевый билет из Москвы до Кейптауна (ЮАР) и обратно обойдется в 38 430 руб., если вылетать 1 февраля и возвращаться 10-го числа. Перевозчиком выступают Qatar Airways. Перелет в Кейптаун с пересадкой в Дохе (Катар) продлится около полутора суток, а обратный маршрут займет всего 18 часов.

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Еще есть недорогие билеты до Омана. К примеру, если лететь в Салалу 2 февраля, а возвращаться 15-го числа, то стоимость составит 38 763 руб. Перелет с Qatar Airways продлится около 9 часов в сторону курортного города, а обратно – 1 день и 4 часа.

Сейшелы – еще одно интересное зимнее направление, если хочется отдохнуть в теплых краях. Так, до острова Маэ из Москвы и обратно в феврале можно долететь за 35 845 руб. Билеты продают Qatar Airways. Маршрут в сторону курорта с пересадкой в Дохе займет чуть больше 13 часов. А вот обратный перелет займет 1 день и 9 часов. Вылет из Москвы запланирован на 4 февраля в 18:10 из Шереметьево, а обратно – 14 февраля в 23:55.

Недорогие билеты со стыковкой есть и на еще одно популярное направление у туристов – ОАЭ. Так, у авиакомпании Royal Jordanian билеты из Москвы до Дубая с пересадкой в Аммане и обратно по тому же маршруту будут стоить 22 309 руб. Вылет намечен на 27 декабря, а обратно нужно отправиться 5 января. Новый год можно встретить не рядом с елкой, а возле пальмы. Правда, перелет в сторону курорта продлится почти 10 часов, а обратно – более 17 часов.

Во время планирования перелета турагенты рекомендуют обратить внимание на коронавирусные ограничения, которые действуют в некоторых странах. Так, многие авиаперевозчики из ОАЭ требуют, чтобы пассажиры обязательно надевали медицинские маски во время полета.