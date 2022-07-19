Сколько стоит улететь зимой в ЮАР, Оман, на Сейшелы и в ОАЭ

Билеты в теплые страны на зиму можно покупать уже сейчас. Цены достаточно лояльны: на ряде маршрутов перелет туда-обратно стоит менее 40 тыс. руб.
Самый дешевый билет из Москвы до Кейптауна (ЮАР) и обратно обойдется в 38 430 руб., если вылетать 1 февраля и возвращаться 10-го числа. Перевозчиком выступают Qatar Airways. Перелет в Кейптаун с пересадкой в Дохе (Катар) продлится около полутора суток, а обратный маршрут займет всего 18 часов.
Еще есть недорогие билеты до Омана. К примеру, если лететь в Салалу 2 февраля, а возвращаться 15-го числа, то стоимость составит 38 763 руб. Перелет с Qatar Airways продлится около 9 часов в сторону курортного города, а обратно – 1 день и 4 часа.
Сейшелы – еще одно интересное зимнее направление, если хочется отдохнуть в теплых краях. Так, до острова Маэ из Москвы и обратно в феврале можно долететь за 35 845 руб. Билеты продают Qatar Airways. Маршрут в сторону курорта с пересадкой в Дохе займет чуть больше 13 часов. А вот обратный перелет займет 1 день и 9 часов. Вылет из Москвы запланирован на 4 февраля в 18:10 из Шереметьево, а обратно – 14 февраля в 23:55.
Недорогие билеты со стыковкой есть и на еще одно популярное направление у туристов – ОАЭ. Так, у авиакомпании Royal Jordanian билеты из Москвы до Дубая с пересадкой в Аммане и обратно по тому же маршруту будут стоить 22 309 руб. Вылет намечен на 27 декабря, а обратно нужно отправиться 5 января. Новый год можно встретить не рядом с елкой, а возле пальмы. Правда, перелет в сторону курорта продлится почти 10 часов, а обратно – более 17 часов.
Во время планирования перелета турагенты рекомендуют обратить внимание на коронавирусные ограничения, которые действуют в некоторых странах. Так, многие авиаперевозчики из ОАЭ требуют, чтобы пассажиры обязательно надевали медицинские маски во время полета.
По словам некоторых экспертов, сейчас самое время бронировать билеты, но покупать лучше возвратные тарифы, чтобы в случае изменившихся обстоятельств иметь возможность вернуть деньги. Из-за нестабильной ситуации как на мировой политической арене, так и с пандемией, рейсы могут быть отменены, а перелеты запрещены.