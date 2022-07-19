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2 часа назад

В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Lenta.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила с инициативой создать российский рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков на фоне исключения данных о российских компаниях из мировых рейтингов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предложение замглавы «Аэрофлота» Эдуарда Советкина.

В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, исключение отечественных авиаперевозчиков из мировых рейтингов лишило компании и аэропорты общей оценки своей деятельности. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработку методики следует начать после анализа итогов пилотного проекта.

В январе «Аэрофлот» вошел в тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал самой пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам прошлого года. Российская авиакомпания выполнила более 91 процента рейсов по расписанию, несколько раз занимала первое место в ежемесячном глобальном рейтинге пунктуальности Cirium, который является мировым поставщиком аналитических данных по индустрии путешествий.

Новости путешествий,Аэрофлот,Росавиация,
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