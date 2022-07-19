В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Авиакомпания «Аэрофлот» выступила с инициативой создать российский рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков на фоне исключения данных о российских компаниях из мировых рейтингов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предложение замглавы «Аэрофлота» Эдуарда Советкина.

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По его словам, исключение отечественных авиаперевозчиков из мировых рейтингов лишило компании и аэропорты общей оценки своей деятельности. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработку методики следует начать после анализа итогов пилотного проекта.