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2 часа назад

Семейство барсуков, угрожающе хрюкая, напало на туристов

НДН.Инфо

Жители Красноярска во время поездки на машине наткнулись на семейство барсуков.

Семейство барсуков, угрожающе хрюкая, напало на туристов
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Попытка познакомиться поближе и устроить фотосессию провалилась. Барсуки в тот день были явно не в духе и атаковали семью.

Забавный инцидент произошел на проселочной дороге, ведущей к парому Улазы-Новоселово. Как рассказала одна из туристок, первого зверька семья заметила в тот момент, когда он перебегал дорогу.

Чтобы рассмотреть полосатого малыша получше, путешественники остановились и вышли из машины. Вдруг в зарослях травы послушался шум, и появились другие барсуки. Зверьки стремительно двинулись в сторону непрошеных гостей, обгоняя друг друга. Схватившись за камеру, чтобы запечатлеть момент встречи, женщина очень скоро поняла – барсуки бегут к ним не с добром. Они готовились напасть и издавали характерные, угрожающие звуки, похожие на хрюканье.

В итоге семье пришлось быстро вернуться в машину и покинуть место. На память остались несколько секунд видео, позже опубликованного в соцсетях.

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