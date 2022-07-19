Семейство барсуков, угрожающе хрюкая, напало на туристов

Жители Красноярска во время поездки на машине наткнулись на семейство барсуков.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Попытка познакомиться поближе и устроить фотосессию провалилась. Барсуки в тот день были явно не в духе и атаковали семью.

Забавный инцидент произошел на проселочной дороге, ведущей к парому Улазы-Новоселово. Как рассказала одна из туристок, первого зверька семья заметила в тот момент, когда он перебегал дорогу.

Чтобы рассмотреть полосатого малыша получше, путешественники остановились и вышли из машины. Вдруг в зарослях травы послушался шум, и появились другие барсуки. Зверьки стремительно двинулись в сторону непрошеных гостей, обгоняя друг друга. Схватившись за камеру, чтобы запечатлеть момент встречи, женщина очень скоро поняла – барсуки бегут к ним не с добром. Они готовились напасть и издавали характерные, угрожающие звуки, похожие на хрюканье.