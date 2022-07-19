Женщину оштрафовали на $2 664 из-за недоеденного сэндвича

Австралийку оштрафовали на 2 664 доллара из-за недоеденного сэндвича из Subway

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

19-летняя Джессика Ли рассказала, что на нее был наложен штраф за то, что она не задекларировала таможенникам два ингредиента в составе обычного покупного сэндвича, возвращаясь в Австралию из Европы.

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В результате ее оштрафовали на 2 664 доллара. Разозлившись на правительство, Джессика все же признала, что это была ее собственная вина

Она объяснила, что купила себе Subway Club во время промежуточной посадки в аэропорту Сингапура, так как была голодна после 11-часового перелета.

Половину сэндвича она съела, а остальное приберегла для своего второго перелета в Перт.

Но в итоге она не съела вторую половину и совершенно забыла, что должна была включить курицу с листьями салата в свою таможенную декларацию. Нужно было лишь поставить галочку в формуляре напротив «курицы» и «салата».

В Австралии действуют жесткие законы о биозащите, препятствующие проникновению чужеродных растений, животных, бактерий и прочих болезней.

Путешественники должны ставить галочки в бланках, если они везут продукты питания, и сдают бланки таможенному персоналу.

Есть и еще одна возможность: выбросить продукты питания в специальные контейнеры на терминале перед таможней.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии заявляет:

«Наша система биозащиты работает как на границе, так и здесь, дома, чтобы предотвращать появление и распространение вредных вредителей и болезней и реагировать на них. Эти вредители и болезни могут подорвать нашу сельскохозяйственную промышленность, нашу природную среду и нашу национальную экономику. Продукты питания и ингредиенты, которые не соответствуют нашим стандартам биобезопасности, или если их соответствие не может быть доказано, являются распространенными и высокорискованными источниками этих угроз».

Австралия — не единственная страна с суровыми штрафами для путешественников.