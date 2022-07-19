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1 час назад

В Санкт-Петербург прибыл новый туристический поезд

ТАССиещё 2

Новый двухэтажный туристический поезд "Культурный Петербург" впервые прибыл из Москвы в Санкт-Петербург. На Балтийском вокзале пассажиров встретили театральным представлением о жизни города середины XIX века, передает корреспондент ТАСС.

В Санкт-Петербург прибыл новый туристический поезд
Фото: ТАССТАСС

"Это наш совместный проект с правительством Санкт-Петербурга, в его подготовке участвовали практически все структуры компании "РЖД". Когда мы выставили на продажу билеты, буквально за несколько часов более 50% билетов было раскуплено. И это только наш первый поезд, так что не сомневаюсь, что проект будет и дальше успешно развиваться",

- рассказал журналистам во время встречи поезда на Балтийском вокзале начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

По словам председателя комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, новый железнодорожный маршрут - это возможность в рамках одной поездки посетить уникальные музейные комплексы города, побывать в Петергофе и Царском селе. Четырехдневный тур рассчитан таким образом, чтобы туристы смогли увидеть разводку мостов в центре города на Неве.

Уникальность маршрута также состоит в том, что из Петербурга в Петергоф двухэтажный поезд проследует на паровой тяге отреставрированного старого локомотива. Как пояснили в пресс-службе ОЖД, на первом поезде этого туристического проекта отправилось более 100 человек.

Новости путешествий,Виктор Голомолзин,Сергей Корнеев,Правительство Санкт-Петербурга,РЖД,
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