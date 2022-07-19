В Санкт-Петербург прибыл новый туристический поезд

"Это наш совместный проект с правительством Санкт-Петербурга, в его подготовке участвовали практически все структуры компании "РЖД". Когда мы выставили на продажу билеты, буквально за несколько часов более 50% билетов было раскуплено. И это только наш первый поезд, так что не сомневаюсь, что проект будет и дальше успешно развиваться",