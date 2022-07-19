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26 минут назад

Поток туристов из России в Азербайджан вырос более чем в 1,5 раза

Inc-News

В январе-июне каждый четвертый приехавший в Азербайджан турист был из РФ.

Поток туристов из России в Азербайджан вырос более чем в 1,5 раза
Фото: Inc-NewsInc-News

Азербайджан с начала 2022 года принял почти 640 тыс. иностранных туристов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным Госкомстата республики, в январе-июне 25% посетивших страну иностранцев были из России, еще 24% туристов прибыли из Турции. На третьем месте идет Иран (13%), следом Грузия и Саудовская Аравия - по 5%.

По сравнению с первым полугодием 2021 года поток туристов из России вырос в 1,6 раза, а из Турции - в 2 раза. При этом наибольший рост продемонстрировал Оман, количество прибытий из которого возросло в 752 раза. Несмотря на это, доля Омана в общем турпотоке по-прежнему остается низкой.

Также сообщается, что более 56% туристов прибыли в Азербайджан посредством воздушного транспорта. Еще 42% визитеров совершили путешествие автомобильным и ж/д транспортом. И лишь 1,7% туристов прибыли в страну по морю.

Новости путешествий,Росстат,
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