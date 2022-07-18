В Греции предсказали крах бизнеса без богатых российских туристов

Меховой промышленности Греции предсказали крах из-за отсутствия богатых российских туристов. Об этом пишет Reuters.

Фото: A. Rose / Global Look Press A. Rose / Global Look Press

В Касторье, многовековом центре меховой промышленности на северо-западе Греции, находятся более сотни предприятий, экспортирующих меховую продукцию в Россию. Однако из-за антироссийских санкций фабрики были вынуждены массово закрыться, так как, по словам владельца одной из мастерских, в настоящее время склады переполнены непроданным товаром.

Отмечается, что греческие предприниматели начали продавать меховые изделия в Россию с середины 1990-х годов — их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей. Сейчас же отечественные туристы не могут купить изделия из меха, так как они считаются предметом роскоши и попадают под санкции.

Упадок отрасли также усиливается из-за заявлений крупных модных домов, таких как Gucci и Prada, об отказе использования натурального меха. В Греческой меховой федерации заявили, что войти на новые рынки, например в Южную Корею, практически нереально.

Меховые изделия входят в первую десятку экспортных товаров Греции, однако их объем постепенно сокращается. В 2021 году экспорт в Россию составил 14 миллионов евро (791,8 миллиона рублей) по сравнению с 55 миллионами (3,1 миллиарда рублей) в 2017 году.