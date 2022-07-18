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2 часа назад

В России запустили туристический маршрут по трем сибирским регионам

Lenta.ru

В России запустили туристический маршрут «Сибирские каникулы» — путешественникам предложили посетить Красноярский край, Хакасию и Туву за одну поездку. Об этом сообщается в пресс-релизе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В России запустили туристический маршрут по трем сибирским регионам
Фото: Александр Кряжев / РИА НовостиАлександр Кряжев / РИА Новости

В рамках программы по трем регионам предусмотрено посещение Салбыкского кургана в Долине царей Хакасии, Саяно-Шушенской ГЭС и природного парка «Ергаки».

Помимо посещения природных достопримечательностей, путешественники смогут поучаствовать в культурных мероприятиях. Например, спеть с артистами центре горлового пения «Хоомей» или примерить национальные тувинские костюмы в юрте кочевников.

Стоимость путевки начинается от 65 тысяч рублей с человека: в программу тура включены экскурсионное обслуживание, трансферы, проживание, питание, страховка и встреча в аэропорту. Отмечается, что все туристические тропы обработаны от клещей или проходят в зонах их отсутствия.

Ранее в Кузбассе создали литературно-краеведческий маршрут «Сказы и были Салаирского кряжа». Туристы смогут увидеть красоты местной природы и ознакомиться с культурой телеутов — одного из древних народов Сибири.

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