Эксперты рассказали о популярности «туров за картами»

С 15 июля россияне снова могут пересекать сухопутные границы России, путешествуя в Финляндию и страны Балтии. Эксперты считают, что «окно в Европу» сформирует определенный туристический поток, в том числе, транзитный.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Путешественникам могут потребоваться действующие банковские карты, выпущенные не в России – которые принимаются в ЕС. Мало того, что в Европе не работают российские карты: доллары, и тем более евро, банки в РФ продают не все, не всегда и совсем не по биржевому курсу»,

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– передает АТОР.

Отмечается, что и с пачкой наличных путешествовать по Европе совсем не практично. Например, в Финляндии в магазине не всегда могут дать сдачу при оплате купюрой в 100 евро.

В BSI Group подчеркивают, что сначала должна вернуться первая волна туристов, откатавшая маршруты. Они расскажут, как на самом деле обстоят дела. Стабилизацию спроса на «карточные туры» сотрудники объясняют тем, что в июле все, кто хотел, уже обзавелся заграничной банковской картой.

В компании PAC Group сообщили, что в настоящее врем в среднем туроператоры получают в неделю от 100 до 200 заявок на «карточные туры».

Чаще всего россияне оформляют банковские карты Visa и Mastercard в Армении и Узбекистане. Чтобы совместить поездку за картами с экскурсионными целями, они ждут осени, так как сейчас в этих странах очень жарко. Всплеск интереса к «карточным турам» ожидается осенью.

Эксперты «ВЕДИ ГРУПП», подчеркивают, что россияне обращаются за картами не только для комфортных путешествий за границей, но и для онлайн-использования в России: бронирования отелей, авиабилетов и покупок самых разных товаров на зарубежных сайтах.

Кроме Армении и Узбекистана за банковской картой можно отправиться еще и в Белоруссию и Сербию.

В среднем, тур за картой в Армению или Узбекистан обойдется в 25–30 тысяч рублей на человека. В него включен авиаперелет, размещение в двухместном номере на 2–3 ночи с завтраками, также есть трансферы по программе, помощь ассистента, медстраховка. Дополнительно можно заказать экскурсии по стране.

Как сообщают эксперты KMP Group, обычно сроки оформления банковской карты в Узбекистане составляют 2–3 дня. В выходные многие банки закрыты. Лучше всего отводить на оформление карты в Узбекистане и в Армении три рабочих дня, сообщает «Русский Экспресс».

В Белоруссии же, по информации PAC Group, сейчас можно успеть получить банковскую карту и за один день, передает АТОР.