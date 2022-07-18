Подавляющее большинство туристов не готовы ехать на отдых в Европу, несмотря на снижение курса евро. Об этом говорят результаты опроса в «Крыше ТурДома»: лишь 9% из 4300 проголосовавших «пакуют чемоданы». У 29% вообще нет желания лететь в европейские страны. Остальных смущают условия поездки.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

19% респондентов не хотят лететь стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний: останавливает дороговизна и длительность перелета. «Есть желание, и есть валюта, но пересадки напрягают», – пишет один из туристов в комментариях. «Каждый год ездим на термы в Венгрию, спокойно, мирно, но сейчас стыковки. Нам уже тяжело», – рассказывает другой.

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Многие не готовы к высоким ценам на отдых в Европе, 10% респондентов выбрали вариант ответа «Нет денег». И неудивительно, прямой перелет round trip рейсами иностранных перевозчиков из Москвы в Рим в августе обойдется в 90 тыс. руб., а наиболее удобный с точки зрения логистики – в 115 тыс. Авиабилеты из Москвы в Афины с пересадкой в Ереване можно приобрести за 75 тыс. руб., но будет неудобно из-за отсутствия единого билета. Более комфортный перелет с короткой стыковкой в Стамбуле будет стоить гораздо дороже - 190 тыс. руб.

В то же время продвинутые туристы делятся своим опытом бюджетной поездки в Европу. Один из читателей предложил маршрут: из Санкт-Петербурга до Таллина на автобусе, а далее лоукостером Ryanair в Неаполь. По его словам, дорога обошлась в 17,5 тыс. руб. в оба конца. Впрочем, другие пользователи отмечают, что сложная логистика не всем подойдет: «С детьми не пошел бы на такое, с ними проще в Турцию».

10% участников опроса смущает получение виз. А 7% готовы поехать, если получится купить евро по официальному курсу. Читатель с юга России пишет: «У нас ни в одном банке евро нет. Только по очень большому знакомству привезут конкретно под вас. Кстати, и в Москве нигде свободно не смогли купить евро. Два дня ездили из банка в банк». Турист из Иваново отмечает, что смог приобрести валюту только по 90 руб. (официально ЦБ установил на 16 июля курс: 57,89 руб. за евро).