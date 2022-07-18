Лето 2022 года назвали худшим периодом в истории мирового туризма

Даже на пике пандемии дела обстояли не так плохо.

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Аналитики представили отчет, из которого следует, что нынешнее лето стало худшим для мирового туризма за последние десятилетия. Казалось бы, после двух неудачных сезонов на фоне пандемии коронавируса сейчас открыты все границы и сняты практически все санитарные ограничения. Зато вскрылись совсем другие проблемы.

В первую очередь пассажиры столкнулись с дефицитом персонала в аэропортах, из-за чего зачастую вынуждены проводить там по двое-трое суток. Во-вторых, попытки авиакомпаний, отельеров и туроператоров компенсировать застойные коронавирусные времена привела к неоправданным скачкам цен.