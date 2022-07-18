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2 часа назад

Лето 2022 года назвали худшим периодом в современной истории мирового туризма

Inc-News

Даже на пике пандемии дела обстояли не так плохо.

Лето 2022 года назвали худшим периодом в истории мирового туризма
Фото: Inc-NewsInc-News

Аналитики представили отчет, из которого следует, что нынешнее лето стало худшим для мирового туризма за последние десятилетия. Казалось бы, после двух неудачных сезонов на фоне пандемии коронавируса сейчас открыты все границы и сняты практически все санитарные ограничения. Зато вскрылись совсем другие проблемы.

В первую очередь пассажиры столкнулись с дефицитом персонала в аэропортах, из-за чего зачастую вынуждены проводить там по двое-трое суток. Во-вторых, попытки авиакомпаний, отельеров и туроператоров компенсировать застойные коронавирусные времена привела к неоправданным скачкам цен.

В-третьих, большую часть территории охватила сорокаградусная жара, которая отпугнула многих путешественников. В-четвертых, снятие ограничений привело к тому, что в некоторых странах уже начался рост заболеваний коронавирусом. И, наконец, санкции против РФ лишили многие популярные курорты российских туристов, что очень сильно ударило по их доходам.

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