Что такое осмысленное путешествие

Наверняка вы каждое лето мечтаете о путешествиях. Но почему люди стремятся уехать куда-то? На этот и другие вопросы отвечает Жако Дж. Хамман, профессор религии, психологии и культуры из Школы богословия Вандербильта.

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Большинство людей, которые отправляются в путешествие, надеются вернуться преображёнными. При этом, по мнению профессора Жако Дж. Хаммана, желание путешествовать также можно назвать определяющей чертой человека.

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Существуют и так называемые осмысленные путешествия. Они включают в себя шесть этапов, которые и могут привести в конечном итоге к «перерождению» человека.

Предвосхищение

Это ожидания и мысли перед началом самого путешествия. Специалист советует людям перед поездкой быть готовым ко всему, в том числе к разочарованиям и неопределённости.

Уход

Благодаря этому можно понять, какой у человека стиль привязанности. Одни, например, отправляются в путь с волнением, другие - с чувством вины и колебаниями.

Сдача

К этому этапу относится, например, отмена рейса, изменение погоды и пр. В результате человек как бы сдаётся неизвестному. Однако известно, что этот шаг помогает человеку избавиться от сдерживающих его привычек, ощутить чувство целостности, единения с другими. Допустим, перфекционист в этом случае избавится от страха неудачи, а тот, кто обычно со всем справляется сам, почувствует себя уязвимым, когда получит помощь от незнакомцев.

Встреча

Это позволяет выйти за пределы распространённых стереотипах о других людях и культурах. Но важно при этом знать, какие темы при разговоре в той или иной стране затрагивать опасно. Лучше всего будет для путешественника испытать «культурное смирение». Это даст возможность ему с лёгкостью просить окружающих о помощи: «Пожалуйста, помогите мне понять», «Я не знаю», «Как мне…?»

Забота

Связана такая забота может быть, например, с потреблением местных ресурсов: воды, еды и пр. Также путешественники могут для этого нанимать местных гидов, питаться в семейных ресторанах.

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