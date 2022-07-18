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48 минут назад

Испания возвращает коронавирусные ограничения для туристов

Inc-News

В королевстве встревожены значительным ростом числа заболевших.

Испания возвращает ограничения для туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

На фоне нового всплеска числа заболевших ковидом власти Испании в самый разгар туристического сезона вынуждены идти на непопулярные меры. Мадрид возвращает часть коронавирусных ограничений, в связи с чем всем иностранным туристам придется в обязательном порядке носить макси в общественном транспорте и других многолюдных местах.

Помимо этого, все туристы с положительным тестом на ковид или хотя бы внешними признаками заболевания будет запрещено появляться в местах большого скопления людей в течение десяти дней. Судя по всему, речь идет, в том числе, и о пляжах.

Требования для въезда в Испанию остались прежними: подтвержденная вакцинация, отрицательный тест на Covid (ПЦР или антиген), подтверждение перенесенного заболевания за последние полгода.

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