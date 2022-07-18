Испания возвращает ограничения для туристов

В королевстве встревожены значительным ростом числа заболевших.

На фоне нового всплеска числа заболевших ковидом власти Испании в самый разгар туристического сезона вынуждены идти на непопулярные меры. Мадрид возвращает часть коронавирусных ограничений, в связи с чем всем иностранным туристам придется в обязательном порядке носить макси в общественном транспорте и других многолюдных местах.

Помимо этого, все туристы с положительным тестом на ковид или хотя бы внешними признаками заболевания будет запрещено появляться в местах большого скопления людей в течение десяти дней. Судя по всему, речь идет, в том числе, и о пляжах.