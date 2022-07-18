Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз в Европу

В визовых центрах Франции и Греции из-за нехватки сотрудников консульств закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили представители турфирм.

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— Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющей информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже быстро разойдется, — сказал директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Гендиректор «Да Турс» Лилия Феоктистова добавила, что на данный момент испанский визовый центр в день предлагает от 500 до 600 окон для записи. Из них примерно 300 приходится на Москву. Говоря о французском центре, она отметила, что сотрудники пока сами не знают, когда появятся новые места для записи.