В визовых центрах России закончились места для подачи документов

В визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные окна для записи на подачу документов для получения шенгенской визы. Об этом сообщает РБК.

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Проблема связана с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков. Виюле свободных мест уже нет, записи на визу придется ждать месяц-полтора.

Испанский визовый центр предлагает по 500-600 мест на запись в день, которые делятся на несколько визовых центров по всей стране. При этом на Москву приходится около 300 мест.

Директор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова рассказала, что раньше за дополнительную плату туристы могли подать документы в приоритетном порядке. Но сейчас эта услуга недоступна.

При этом директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин отметил, что консульство Греции принимает в день 150 паспортов со всей России. В связи с этим россияне, которые планируют путешествие после 25 июля, могут столкнуться с задержками и возврате паспорта.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что свободные окна для записи на подачу документов через визовый центр Франции есть только на август.