Из Петергофа в Кронштадт запустили дополнительный метеор

- В прошлом году во время тестовых запусков уже сформировался высокий интерес к поездкам между Петергофом и Кронштадтом. В нынешнем сезоне с введением регулярного ежедневного маршрута этот спрос подтвердился. Менее, чем за два месяца навигации мы увидели повышенный интерес к маршруту, особенно он заметен в выходные дни, когда метеор заполняется в среднем на 90%. Поэтому увеличение количества отправлений скоростных теплоходов из Петергофа в Кронштадт стало естественным ответом на потребности со стороны туристов, а также жителей Петербурга и его пригородов, - говорит генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов. – Путешествие по уникальному маршруту в акватории Финского залива на скоростном судне в Кронштадт позволяет гостям Петергофа освободить целый день, который необходим для отдельной поездки на остров.