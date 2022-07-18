Из Петергофа в Кронштадт запустили дополнительный метеор

На прошедших выходных на линию вышло второе скоростное судно. Теперь ежедневно из Петергофа в Кронштадт (остановка – Зимняя пристань) можно добраться на двух рейсах – с отправлением в 14:15 и 15:15.
«Астра Марин» открыла линию между Петергофом и Кронштадтом в этом году. Время в пути на метеоре между пригородами составляет 20-25 минут в зависимости от загруженности фарватера в Финском заливе. В этом навигационном сезоне рейсом из Петергофа в Кронштадт уже воспользовались более 2000 пассажиров.
- В прошлом году во время тестовых запусков уже сформировался высокий интерес к поездкам между Петергофом и Кронштадтом. В нынешнем сезоне с введением регулярного ежедневного маршрута этот спрос подтвердился. Менее, чем за два месяца навигации мы увидели повышенный интерес к маршруту, особенно он заметен в выходные дни, когда метеор заполняется в среднем на 90%. Поэтому увеличение количества отправлений скоростных теплоходов из Петергофа в Кронштадт стало естественным ответом на потребности со стороны туристов, а также жителей Петербурга и его пригородов, - говорит генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов. – Путешествие по уникальному маршруту в акватории Финского залива на скоростном судне в Кронштадт позволяет гостям Петергофа освободить целый день, который необходим для отдельной поездки на остров.
Планируется, что скоростные теплоходы между Петергофом и Кронштадтом будут работать минимум до конца сентября.
Стоимость билетов на маршруте составляет 100 рублей для пассажиров, прибывших на метеоре «Астра Марин» из Петербурга в Петергоф.